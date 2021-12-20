Zürafa Sokak’ta dönüşüm başlıyor!

200 yıllık geçmişe sahip sokakta yıllarca faaliyet gösteren Matit Manukyan'ın sahip olduğu Zürafa Sokak'taki Genelev mal sahiplerinin isteği doğrultusunda dünüşüme giriyor. Yaklaşık 10 gün içinde fiziki dönüşümün başlayacağını ve binaların yıkılacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zürafa sokakta incelemeler yaptı.





"Duruşumuz kadının yanındadır" diyerek açıklama yapan Haydar Ali Yıldız, "İnsan yaratılanların en şereflisidir. Neşet Ertaş'ın deyimiyle kadın insandır, biz insanoğluyuz. Duruşumuz insandan yanadır, kadının yanındadır. İnsanın onuru, namusu ve şerefidir. İki yıldır pandemi nedeniyle kapalı olan, genelevlerin bulunduğu Zürafa sokaktaki evleri bugün itibari ile kültür sanat merkezi haline getireceğimiz haberini paylaşıyorum. Bugün itibari ile eski fonksiyonundan çıkarak, kültür sanat noktası olarak hizmet edecektir. Yaşanmışlıklar, acısıyla tatlısıyla, hayatın doğal akışında ve bu mekanın hafızasında yer alıyor.

Beyoğlu kültür ve sanat yolu projemizi güçlendirmek düşüncesindeyiz. Buradaki mülkiyet durumu hakkında bir çalışmamız yoktur. Sadece genelevin bulunduğu sokakların fonksiyonlarının değiştirilerek kültür sanat merkezi haline getirilmesi ile ilgileniyoruz. Mülkiyet Anayasal teminat altındadır. Bizim mülkiyetle ilgili mahkeme süreçleriyle bir irtibatımız bulunmamaktadır. Biz belediye olarak sokağa yeni bir fonksiyon kazandıracağız. 2 yıldır Pandemi nedeniyle kapalı tutulan ve harabeye dönen alanda dönüşüm başlatacağız. Beyoğlu Kültür Sanat Yolu projesine ek olarak mal sahiplerinin isteği doğrultusunda dönüşüm başlatılacak. Bu alan Galataport devamı olarak kültür sanat alanı haline getirilecek. Üniversiteler, Hak sahipleri, yazarlar ve fikir insanları bir kurul olarak bir araya gelip sanat alanları tespit edilecek. Buradan Manukyan'ın varislerine teşekkür ediyorum" dedi.





Gazetecinin dönüşüme girecek genelevinden sonra yeni bir genelevi yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Yıldız, "Yeni bir genelevi düşüncemiz yoktur. Çalışmak isteyenler Valiliğe başvurarak bu isteklerini bildirebilir. Bizim bu konuda bir çalışmamız yoktur. Hak sahipleri bu alanın dönüşmesi için istekte bulunması sonucu 10 güne kadar fiziki durumu elverişli olmayaman binalar yıkılıp belirlenecek projeler kapsamında çalışmalar yapılacamktır. Planlamalar ise kitap okuma alanı kafeler, müze, dijital sanatlar çalışmaları, Turistik, modern ve çağdaş alanlar oluşturulacak. Çevresindeki tarihi alanlar restore edilecek" dedi.