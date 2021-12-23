Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü.
HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü