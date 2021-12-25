Şubat ayında zorlar, Nisan-Mayıs gibi rahatlarız

SABAH'ı ziyaret eden İstanbul
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
, Omicron
varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:
İstanbul'da 2-3 günlük bir yükselişimiz var. Ben daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ancak Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. 5'inci dalga ihtimali yüksek. Bence kapanma olmayacak. Aşı, maske ve mesafe kuralı daha önemli.
Omicron varyantı ile yükseliş Avrupa'da başladı. Muhtemelen Amerika'da da bir yükseliş başlayacak. Onlar şubat ayında büyük pik bekliyorlar. Birkaç hafta içinde biz de de yükselme trendi olursa şubat ayında biraz zorlanabiliriz. Nisan- mayıs gibi rahatlayacağımızı düşünüyorum.
Kovid'de yapılanlar gösterdi ki Türkiye sağlıkta dünyaya örnek olabilecek bir ülke. Çok başarılı bir mücadele gösterdik. Dünyada bütün vatandaşlarına salgında her türlü sağlık hizmetini ücretsiz sunan bizim büyüklüğümüzde başka bir ülke yok.