İzinsiz İHA uçuranlara 15 bin 479 lira ceza kesilecek

Resmi Gazete'de yayınlanarak güncellenen ve 2022 yılında yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında yükseltilen yeni ceza miktarlarına göre; uçuş kullarını ihlal eden kural tanımaz yolcular ile uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 3 bin 868 lira ceza uygulanacak.



İZİNSİZ İHA UÇURANA 15 BİN TL CEZA



Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine ve benzer ihlallerde bulunanlara ise uygulanacak ceza miktarı ise 25 bin 800 lira.



Son yıllarda kullanımı giderek artan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile izinsiz, kayıtsız ve tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 15 bin 479 lira idare para cezası uygulanacak.



Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen, taranmaya ve elle armaya direnç gösterilmesi, personelin işinin yapmasına engel olan yolculara ise 5 bin 158 lira ceza kesilebilecek