Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer İDO İskelesi açıklarında balıkçı gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında seyir halinde olan balıkçı gemisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sahilden yangını gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sarıyer açıklarında yanan gemiye sahil güvenlik botları müdahale etti. Botların müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı olmazken balıkçı gemisinde küçük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri tedbir amaçlı sahil şeridinde bekledi