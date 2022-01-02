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Giriş Tarihi: 2.1.2022 23:07

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın

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Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın

iSTANBUL Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın çıktı. Sahil güvenlik botlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ölü veya yaralının olmadığı yangında gemide küçük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer İDO İskelesi açıklarında balıkçı gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında seyir halinde olan balıkçı gemisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sahilden yangını gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sarıyer açıklarında yanan gemiye sahil güvenlik botları müdahale etti. Botların müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı olmazken balıkçı gemisinde küçük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri tedbir amaçlı sahil şeridinde bekledi

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Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın
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