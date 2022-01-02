Yılbaşı gecesi kazada ölen 3 genç toprağa verildi

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjdeki bariyerlere ve ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildiği kazada ölen 3 genç toprağa verildi. 3 gencin yılbaşı gecesi çalıştıkları eğlence merkezinden ayrıldığı evlerine gitmek üzere oldukları öğrenildi. Kaza, yılbaşı gecesi saat 05.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Bulvarı istikametinde Kadir Yavuz (27) idaresinde seyir halinde olan minibüs kontrolden çıkması sonucu orta refüjde bulunan demir bariyerleri ve ağacı biçerek karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan sürücü Kadir Yavuz, İsmail Aydınlık (24), Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın (32), Kader Yanar ve Gökhan Kırboğa'ya (24) olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, Kader Yanar (27) yapılan tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yanar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan Gökhan Kırboğa ve İsmail Aydınlık yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 3 GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Yılbaşı gecesi meydana gelen feci kaza sonucu hayatını kaybeden Kader Yanar, Gökhan Kırboğa ve İsmail Aydınlık'ın otopsi incelemeleri sonrasında cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kader Yanar memleketi Adana'da defnedilirken, Gökhan Kırboğa Denizli Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'nda, İsmail Aydınlık ise Tavas ilçesinde Kızılcabölük Camii'nde kılınan cenaze namaz sonrası Kızılcabölük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İŞ YERİNDEN EVLERİNE DÖNÜYORLARMIŞ

Ayrıca kaza gecesi 5 gencin Tavas ilçesinde eğlence merkezinde çalıştıkları öğrenildi. İş yerinden evlerine gitmek için ayrılan 5 gençten 3'ü talihsiz kazada hayatını kaybetti.