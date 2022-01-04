MEB binasında ’kilitli kapı’ provokasyonu: AK Partili İbrahim Aydemir’den flaş açıklama

"BUNA GEREK VAR MI?"

Oradaki kilitli kapı görüntülensin diye özellikle birtakım örgütlü yapıların nümayiş yaptıkları taraftan gidildiğini anlatan Aydemir, "Sanki Bakan Bey, onunla görüşmemiş ve kapıları da kilitlemiş, zincirlemiş gibi bir görüntü vermek için. Buna gerek var mı?" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının yıpratılarak nereye varılmak istendiğini soran Aydemir, "Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? Bir muhalefet anlayışı bununla meşgul olursa oradan toplum adına müspet bir hal sadır olur mu, açığa çıkar mı? Çıkmıyor, çıkmadı bugüne kadar." ifadelerini kullandı.