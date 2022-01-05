Manisa ve Denizli’de silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 7 tüfek, 15 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 399 tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, tabanca ve tüfek tamirinde kullanılan malzeme ve aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ve 1 motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi.