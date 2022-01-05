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Giriş Tarihi: 5.1.2022 19:46

Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

DHA
Manisa ve Denizli’de silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik, bugün, Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçeleri ile Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alaşehir merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 7 tüfek, 15 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 399 tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, tabanca ve tüfek tamirinde kullanılan malzeme ve aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ve 1 motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi.

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Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı
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