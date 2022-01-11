Seçimde kükredi mahkemede çark etti

Cumhurıyet Halk Partisi'nin (CHP), İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'na (İBB) adaylığı sürecinde, Yüksek Seçim Kurulu
(YSK
) üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu
, hakkında açılan "hakaret" davası kapsamında, yargılandığı mahkemede ifade verdi. 31 Mart seçimlerinin
YSK kararıyla iptal edilmesi sonrasında, yaptığı basın açıklamasında "31 Mart
'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerine yer veren İmamoğlu, 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dünkü ara duruşmasında, "Ben o sözü YSK üyelerine söylemedim" diyerek çark etti. Duruşma sonu mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasının kabulüne ve mütalaa sunulması için dosyanın tebliğine karar verdi.