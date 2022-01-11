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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Seçimde kükredi mahkemede çark etti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Seçimde kükredi mahkemede çark etti
Cumhurıyet Halk Partisi'nin (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) adaylığı sürecinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan "hakaret" davası kapsamında, yargılandığı mahkemede ifade verdi. 31 Mart seçimlerinin YSK kararıyla iptal edilmesi sonrasında, yaptığı basın açıklamasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerine yer veren İmamoğlu, 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dünkü ara duruşmasında, "Ben o sözü YSK üyelerine söylemedim" diyerek çark etti. Duruşma sonu mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasının kabulüne ve mütalaa sunulması için dosyanın tebliğine karar verdi.
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Seçimde kükredi mahkemede çark etti
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