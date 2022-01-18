Köydeki hastaların imdadına ’İl Özel İdare Ekipleri’ yetişiyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Özel İdaresi ekiplerinin hem karla mücadelede etkili olduğunu hem de köylerde yaşayan vatandaşlara yardımcı olduğunu belirterek, "Yenice İlçemizde ekiplerimiz kar küreme çalışmasına devam ettiği esnada 112 Acil Servis çalışanlarından saha amirliğimize gelen bir ihbar üzerine, ekiplerimiz bölgeye sevk edildi ve hastalanan teyzemiz, personellerimiz tarafından ambulansa yetiştirildi. Ayrıca Eflani İlçesi'ne bağlı Saraycık Köyü Bozarmut Mahallesi'nde ikamet eden diyaliz hastası yaşlı adam, karla mücadele ekiplerimiz tarafından köyünden alınarak tedavisine devam edilmesi için Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi" dedi.

Personellerimize yapmış oldukları bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Vali Gürel, "Sorumluluk sahasın da yazın ayrı kışın ayrı çalışan Karabük İl Özel İdaresi personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum, onlarda kar kış demeden vatandaşlarımızın yardımına koşuyorlar. Bu şekilde ekip ruhuyla devletimiz milletimizin yanında oluyor" dedi.

Öte yandan dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez de 28,Eflani ilçesinde 52, Eskipazar ilçesinde 40, Ovacık İlçesinde 32, Safranbolu ilçesinde 48, Yenice ilçesinde 24 köy yolu olmak üzere toplamda 224 köy yolu kapanırken ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 17.00 itibari ile Merkezde 10,Eflani ilçesinde 15, Eskipazar ilçesinde 15,Ocacık ilçesinde 15, Safranbolu ilçesinde 20, Ynice ilçesinde ise 12 köy yolu olmak üzere toplamda 87 köy yolunun açıldığı belirtildi.