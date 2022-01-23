Yolda kalanların yardımına Yahşiyan Belediyesi yetişti

Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale ve bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından kar ve tipi dolayısıyla yolda mahsur kalanlara Yahşihan Belediyesi ekipleri yardım götürüyor. Yahşihan Belediyesi ayrıca ilçede ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşların gün boyunca gıda malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.



Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "İlçemiz coğrafi olarak 43 ilin kesiştiği noktada bulunuyor. İlçemiz sınırları içerisinde kar yağışı nedeni ile mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişmeye çalışıyoruz. Bu neden ile ekiplerimiz sürekli olarak buzlanmayı önlemek için çaba harcarken yolda kalanlara da destek veriyor" dedi. Başkan Türkyılmaz ayrıca ilçede kar ve tipi nedeni ile evlerinden ayrılamayan vatandaşların da belediyeye ulaşmaları halinde günlük ihtiyaçlarının ekipler tarafından temin edildiğini söyledi.