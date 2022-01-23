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Giriş Tarihi: 24.1.2022 01:33

Yolda kalanların yardımına Yahşiyan Belediyesi yetişti

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yolda kalanların yardımına Yahşiyan Belediyesi yetişti

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi’nde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Yahşihan Belediyesi koşuyor. 43 ilin kesiştiği ilçede Belediye bir yandan yol açma ve tuzlama çalışması yürütürken diğer taraftan da gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale ve bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından kar ve tipi dolayısıyla yolda mahsur kalanlara Yahşihan Belediyesi ekipleri yardım götürüyor. Yahşihan Belediyesi ayrıca ilçede ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşların gün boyunca gıda malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "İlçemiz coğrafi olarak 43 ilin kesiştiği noktada bulunuyor. İlçemiz sınırları içerisinde kar yağışı nedeni ile mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişmeye çalışıyoruz. Bu neden ile ekiplerimiz sürekli olarak buzlanmayı önlemek için çaba harcarken yolda kalanlara da destek veriyor" dedi. Başkan Türkyılmaz ayrıca ilçede kar ve tipi nedeni ile evlerinden ayrılamayan vatandaşların da belediyeye ulaşmaları halinde günlük ihtiyaçlarının ekipler tarafından temin edildiğini söyledi.

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Yolda kalanların yardımına Yahşiyan Belediyesi yetişti
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