Ergenekon davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanması sürüyor

Yargıtay 8. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu bulunan sanıklarla cezaevinden video konferans bağlantısı yapıldı. Bazı müştekiler ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Aydın Aslan, yaklaşık 2 yıl Ergenekon yargılamasının yapıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaptığını ve sanıklarla avukatlar arasında belge alışverişinin mahkeme heyetinin izni halinde gerçekleşebildiğini belirtti.



Tanık olarak dinlenen Hasan Öztürk de, infaz koruma memuru olduğunu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin personel ihtiyacı sonrasında görevlendirilmeyle 2011-2013 yıllarında mahkemede mübaşir pozisyonunda çalıştığını kaydetti.



Yargılama esnasında mahkeme heyeti tarafından bir ara karar kurularak sanıklar ve avukatlar arasındaki belge alışverişinin mahkeme ile ilgisi olmaması halinde yapılmamasına karar verildiğini söyleyen Öztürk, bu çerçevede Kemal Kerinçsiz'in avukatına vermek istediği bir evrakın mahkeme heyeti tarafından uygun görülmediğini ve ilgilisine verilmediğini bildirdi.



Tarafların beyanlarının alınması sonrasında mahkeme heyeti tarafından ara kararlar açıklandı.



Ara karara göre, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların mevcut halinin devamı ile sanık Sedat Sami Haşıloğlu'na ilişkin yakalama kararının infazının beklenilmesi kararlaştırıldı.



Heyet, sanıklar Ercan Fırat ve Nihat Topal hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının durumunun sorulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.