YENİ İTTİFAKLAR MERCEK ALTINDA

Rusya-Ukrayna krizindeki tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımlar ve ikili ilişkiler de tartışılacak. Bir diğer konu ise Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alınacak. Özellikle doğal gazla ilgili yeni ittifaklar mercek altında olacak.