Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak; Sıcak bölge masada
Giriş Tarihi: 30.1.2022 16:27 Son Güncelleme: 30.1.2022 16:32

Son dakika | Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak; Sıcak bölge masada

Son dakika | Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak; Sıcak bölge masada

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplaması bekleniyor. Ukrayna'da yaşanan gerilimin ve Türkiye'nin bu konuda tansiyonu düşürmeye yönelik çabalarının da masada olacağı Bakanlar Kurulu Beştepe'de gerçekleşecek. İş ve dış siyasete ilişkin önemli konuların değerlendirileceği kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu hafta içinde Başkan Erdoğan'ın önderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin dış ilişkiler olduğuna vurgu yapıldı.

MASADA 3 ÖNEMLİ KONU

Toplantıda özellikle Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konuşulacak. Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapacağı ziyaret de toplantıda değerlendirilecek.

YENİ İTTİFAKLAR MERCEK ALTINDA

Rusya-Ukrayna krizindeki tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımlar ve ikili ilişkiler de tartışılacak. Bir diğer konu ise Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alınacak. Özellikle doğal gazla ilgili yeni ittifaklar mercek altında olacak.

KRİTİK ZİYARET

Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de görüşülecek. Toplantının diğer konularından biri ise ekonomi olacak. Alınan tedbirlerin piyasaya nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS DE GÜNDEMDE

Koronavirüs de toplantının gündeminde olacak. Virüsle mücadelede nasıl bir yol izleneceği değerlendirilecek.

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Son dakika | Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak; Sıcak bölge masada
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