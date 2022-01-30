Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu hafta içinde Başkan Erdoğan'ın önderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin dış ilişkiler olduğuna vurgu yapıldı.
MASADA 3 ÖNEMLİ KONU
Toplantıda özellikle Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konuşulacak. Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapacağı ziyaret de toplantıda değerlendirilecek.
YENİ İTTİFAKLAR MERCEK ALTINDA
Rusya-Ukrayna krizindeki tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımlar ve ikili ilişkiler de tartışılacak. Bir diğer konu ise Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alınacak. Özellikle doğal gazla ilgili yeni ittifaklar mercek altında olacak.
KRİTİK ZİYARET
Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de görüşülecek. Toplantının diğer konularından biri ise ekonomi olacak. Alınan tedbirlerin piyasaya nasıl yansıdığı değerlendirilecek.
KORONAVİRÜS DE GÜNDEMDE
Koronavirüs de toplantının gündeminde olacak. Virüsle mücadelede nasıl bir yol izleneceği değerlendirilecek.