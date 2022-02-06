Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'nun ilk olağan genel kurulunda kurucu başkan Abdulkadir Geylani Taş başkanlığa seçildi.

Adıyaman'da federasyon çatısı altında hizmet edecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanı Abdulkadir Geylani Taş; "Seçilmiş olduğum mahalleme gecemi gündüzüme katarak hizmet ettim. Çabamız ve aktif bir şekilde görevimizi yapmamız sayesinde diğer mahalle muhtarı olan arkadaşlarımızla çok güzel ilişkiler kurduk, fikir alışverişinde bulunduk, yardımlaştık. Yeri geldi mahallemiz için yeri geldi muhtarlarımız için her platformda görev aldık. Muhtar arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda dernek kurma fikrimiz gerçeğe dönüştü ve Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğimizi kurduk. Muhtarlarımızla birlikte el ele dernek çatısı altında muhtarlarımızın, vatandaşımızın ve Adıyaman'ımızın sesi olduk. Muhtarlar federasyonu çatısı altında ilimizin, vatandaşlarımızın ve muhtarların gür sesi olacağız" şeklinde konuştu.