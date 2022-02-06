Cumhurbaşkanı için el yazması Kur’an-ı Kerim yazdı

Körfez ilçesinde oturan ve 34 yılda 8 adet el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, pandemi döneminde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'an-ı Kerim yazmaya başladı. El yazması Kur'an-ı Kerim'i tamamlayan Arslan, kendilerine takdim etmesi için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e getirdi.

ÖRNEK BİR YAŞAM SÜRÜYOR



Başkan Şener Söğüt, "Ömrünü İslâm davasına adayan, birçok talebe yetiştiren Lokman Arslan hocamızın el yazısı ile yazdığı Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca hocamıza takdim edeceğiz. Kendisine ve emeklerine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.