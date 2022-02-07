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Giriş Tarihi: 7.2.2022 19:28

Döverek öldürüp atmışlar: Cesedin başında işkence izleri

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Döverek öldürüp atmışlar: Cesedin başında işkence izleri

İstanbul Büyükçekmece 'deki geçtiğimiz hafta başlayan gizemli kazıda 20 ocaktan beri kayıp olan Murat Kartal'ın ceset bulundu. Bulunan cesette silah ve bıçak izine rastlanmazken, kafasına kürek ya da yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü ardından başına poşet geçirilip atıldığı öne sürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kazılarda Murat Kartal'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor. Olayla ilgili, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Murat Kartal'ın cesedin bulunduğu alanın yakınlarındaki Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi. Ekiplerce villada yapılan inceleme ve aramalarda kan izlerine rastlandığı öğrenildi. Ayrıca cesedin üzerinden bir miktar para, Ali Şimşek adına düzenlenmiş sahte kimlik, otomobil anahtarı ve alışveriş faturaları çıktığı kaydedildi. Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Döverek öldürüp atmışlar: Cesedin başında işkence izleri
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