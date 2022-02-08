TBMM 23 Nisanı böyle kutlayacak! Meclis bahçesine yapay zeka stantı

FUTBOL TURNUVASI

Mahallede Maç Var etkinliği ile mahalle futbolunun masumiyet ve saflığını bütün ülke geneline yayılması amaçlanıyor. Turnuvaya katılmak isteyen 11-13 yaş aralığındaki çocuklar takımlarını kurup il spor müdürlüklerine başvurabilecek.

HÜDA KAYA'YA YANIT:

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili HDP'li Hüda Kaya'nın kamuoyunda infial yaratan seviyesiz yorumu için de "Siyasetçilerin büyük çoğunluğu gerçekten insani bir durum olarak yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da onlara nezaket örneği olarak geri dönüşler yaptılar. Böyle bir ortam varken bazı kendini bilmezlerin bu konuyla ilgili yapmış olduğu yorumlar, değerlendirmeler insanlıkla bağdaşmamaktadır" dedi.