TBMM 23 Nisanı böyle kutlayacak! Meclis bahçesine yapay zeka stantı

Şentop düzenlediği basın toplantısında, kutlamaları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapmak istediklerini belirtti. Şentop'un verdiği bilgiye göre bazı etkinlikler şöyle:
102 ÇOÇUK MECLİS'E GELİYOR:
Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları etkinliği kapsamında 102 çocuk TBMM Genel Kurulu'nda misafir edilecek.
ÇOCUK ŞARKISI YARIŞMASI
102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı yarışması düzenlenecek.
ÇOCUK BAHÇESİ
Meclis Bahçesi, çocuk bahçesine dönüştürülecek. İklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka temalarında stantlar açılacak.
RESİM YARIŞMASI
Yurtdışında yaşayan çocuklar için hayallerindeki Türkiye'yi anlatan resim yarışması düzenlenecek.
ŞATRANÇ TURNUVASI
TBMM Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek.
FUTBOL TURNUVASI
Mahallede Maç Var etkinliği ile mahalle futbolunun masumiyet ve saflığını bütün ülke geneline yayılması amaçlanıyor. Turnuvaya katılmak isteyen 11-13 yaş aralığındaki çocuklar takımlarını kurup il spor müdürlüklerine başvurabilecek.
HÜDA KAYA'YA YANIT:
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili HDP'li Hüda Kaya'nın kamuoyunda infial yaratan seviyesiz yorumu için de "Siyasetçilerin büyük çoğunluğu gerçekten insani bir durum olarak yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da onlara nezaket örneği olarak geri dönüşler yaptılar. Böyle bir ortam varken bazı kendini bilmezlerin bu konuyla ilgili yapmış olduğu yorumlar, değerlendirmeler insanlıkla bağdaşmamaktadır" dedi.