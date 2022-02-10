İzmir depreminde kızı hayatını kaybetmişti! Duruşmaya kızının ayakkabıları ile geldi: Mezar taşını getirmeye gücüm yetmedi

Depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikisi tutuklu 9 sanığın yargılanmasına İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada bir müşteki avukatı, yargılamada tarafsızlığın kaybedildiği iddiasıyla mahkeme heyetinin reddini talep etti.