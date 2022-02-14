Haberler Gündem Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Fiyatlar daha da düşecek
Giriş Tarihi: 14.2.2022 22:34 Son Güncelleme: 14.2.2022 22:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Fiyatlar daha da düşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Fiyatlar daha da düşecek

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu. Market fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altnıok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini kaydeden Mehmet Özhaseki, elektrik ve doğal gaz faturasının yarısını devletin ödediğini ifade etti.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Özhaseki, market fiyatlarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu, "Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar daha da düşecek." dedi.

AK PARTİ'NİN OY ORANI

AK Parti'nin oy oranı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." diye konuştu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Fiyatlar daha da düşecek
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