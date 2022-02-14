AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Fiyatlar daha da düşecek

AK PARTİ'NİN OY ORANI

AK Parti'nin oy oranı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." diye konuştu.