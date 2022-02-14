AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Fiyatlar daha da düşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altnıok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"
2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini kaydeden Mehmet Özhaseki, elektrik ve doğal gaz faturasının yarısını devletin ödediğini ifade etti.
"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"
Özhaseki, market fiyatlarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu, "Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar daha da düşecek." dedi.