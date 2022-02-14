KDV indirimi başladı! Marketlerde indirim denetimi

VATANDAŞ DAHA FAZLA İNDİRİM DESTEĞİ BEKLİYOR

Markete alışveriş yapmak için gelen Ayşe Biricik, "Yetersiz bir indirim. Ürünlerde 1 lira oynamış. Çok büyük bir fark yok. Biraz daha destek istiyoruz gerçekten çok zor. 3 liraya aldığımız makarna 6 lirayı geçiyor. Fiyatlar hala çok yüksek. Yağlarda da çok ciddi indirim yok. Bazısında 10 lira bazısında daha az indirim yapılmış. Bu fiyatlar çıkarken aynı ölçüde çıkmadı. İnerken de aynı hızı bekliyoruz" dedi.

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Markete yeni geldiği için tüm fiyatlara henüz bakmadığını söyleyen Gülşen Kızıldağ ise, "Yumurtayı 46 liraya aldım önceden daha pahalıydı. Bu kadar indirim yeterli değil ama biraz daha olursa yeterli olur" ifadelerini kullandı.