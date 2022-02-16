Masanın gizi ayağı HDP’nin denetimindeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün partisinin grup toplantısında muhalefet partilerine yüklendi. Bahçeli şunları söyledi:
ADAYLARI YOK:
(Muhalefetin buluşması) Bildikleri bir şey yok, yapacakları bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel
'de altı sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular. Yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur. Henüz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
'e nasıl geçeceklerinin planlamasını dahi yapamamışlar, bunu da ortak açıklamada itiraf etmişlerdir. Mezkûr açıklamada çok daha vahim savrulmalar vardır ve altı parti bölücülüğün elebaşı HDP
'nin dayatmalarını metnin içine kurnazca serpiştirerek benimsediklerini ispat etmişlerdir.
29 EKİM 2023'E HAZIRLANACAĞIZ:
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili mutabakat metnini 28 Şubat
2022 tarihinde açıklayacaklarmış. Vesayete beşinci kol faaliyetiyle hizmet eden zillet ittifakının, 28 Şubat'a gün vermesi elbette tesadüfi değildir, su aka aka yatağını bulmuş, zillet koalisyonu
tarafını deşifre etmiştir. Bu ittifak içten içe çürümüş, çözülmüş, çökmüştür. Onlar 28 Şubat 2022'ye hazırlansınlar, biz 29 Ekim 2023
'e hazırlık yapacağız.
HDP'NİN DENETİMİ ALTINDALAR:
Yuvarlak masa toplantısından bir gün sonra, HDP'nin bir Eş Başkanı, İzmir
'de yaptığı konuşmasında, 'Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacaktır. Biz öyle kolay lokma değiliz' sözleriyle potansiyel ortaklarını uyarmıştır. Bu uyarı beklendiği üzere alttan alınmış, olağan karşılanmıştır. Çünkü zillet ittifakı, bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır, husumet ittifakıdır, nifak ittifakıdır, çıkar ittifakıdır, ezcümle Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır.
PROTESTO DEĞİL PROVOKASYON: CHP Genel Başkanı
'nın 'Elektrik faturasını ödemem' çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir.
KARİKATÜRLÜ GÖNDERME İŞTE 6'LI GANYAN
KONUŞMASI sırasında 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının yuvarlak masada yaptığı toplantı ile ilgili kara kalem çizilmiş bir karikatürü gösteren Bahçeli, "Bu kara kalem çizilmiş bir şey. Burada altılı yuvarlak masa, altında HDP, onun ayaklarının altında Avrupa Konseyi, ABD ve AB var. Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa dikdörtgen veya kare olsaydı 4 ayağı olurdu ama yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak, yani HDP. Altılı ganyan, ortada HDP, yanında Avrupa Konseyi, ABD ve AB. Bunların normlarına bağlı kalacaklarmış. Bunların normları hangileri? Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan" ifadelerini kullandı. MHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden de "6'lı Ganyan" göndermesiyle paylaşılan karikatür ilgi çekti.