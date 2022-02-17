Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! AK Partili belediyelerde peş peşe KDV indirimi

AKSARAY

Aksaray Belediyesi su ücretindeki KDV oranında indirim yaptı. Yüzde 8 olan oranı 1'e indirdi. Belediye Başkanı Enver Dinçer, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.

BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.