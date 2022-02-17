Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Biz seni 10 seçimde de sandığa gömdük!

Seçim döneminde değil, seçim döneminin dışında biz bugün bu açıklamayı yapıyoruz ve süratle de arkadaşlarımız hemen Meclis'lerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar. Kurdaki dalgalanmaların önüne geçtiğimiz, büyümeyi sürdürdüğümüz gibi hayat pahalılığının belini biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza halen zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Onun için belediyelerimiz çarşıyı pazarı marketleri çok sıkı denetime alacaklar. Bu çerçevede küresel dengesizliklerden kaynaklanan sorunlara çözüm ararken aç gözlülük yaparak halkımıza zulmedenleri affetmeyerek hepsinden hesabını soracağız.

Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak bundan sonra da huzurlu kılacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşu çok yakındır. Bizim için bölgemizde ve dünyada kim olduğunu bildiğimiz hasımlarımızla rakiplerimizle mücadele etmek kolaydır. Ne kadar sinsi yöntemler kullanırlarsa kullansınlar biz bunları biliyoruz tanıyoruz. Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi bugünde içimizdeki gafiller içimizdeki mankurtlardır. Türkiye asırlardır ne çektiyse bu iç kavgadan, iç çekişmeden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir. Bugün de aynı dertten muzdaribiz. CHP ve başındaki zat malesef ülkemizde demokrasinin kökleşmesine, bölgesel ve küresel gücünün artmasına karşı oynanan oyunun koçbaşlığına soyunmuştur. Her ne kadar biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüzden taviz vermesek de bu can sıkıntı durumdan üzüntü duymadan duramıyoruz.

BİZ KILIÇDAROĞLU'NU 10 KERE SANDIĞA GÖMDÜK

Biz karşımızda siyasette eserlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik. Malesef bahtımıza Kılıçdaroğlu muhalefeti gibi bir muhalefet çıktı. Son günlerde Kılıçdaroğlu kende aklınca sık sık bize meydan okuyor. Karşıma çık diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık.

Biz Kılıçdaroğlu ile doğrudan dolaylı olarak 10 defa karşı karşıya geldik. 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıratın buna yetmez. Senin daha çok çalışman lazım. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız bizim işimiz var. Bizim işimiz milletle, biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz. Yuvarlak masalarda felan da işimiz yok. Yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz hepsi ortada. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba. HDP'yi niye yanınıza almadınız onu da alın. Masanın altında mı kaldı ne oldu? Heralde şimdi de bir ziyarete gidersin ve ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. AK Parti, MHP, BBP birlikte bu yola devam ediyoruz. Bunlar her seçim hezimetinden sonra gereğini yapacağını yani genel başkanlık koltuğunu bırakıp gideceğini taahhüt ettiği gibi bu da yalan çıktı. Uğradığı onca seçim hezimetine rağmen henüz kendisien verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir. 2023'te bu zatı da temsilcisi olduğu projeyi de siyasetin tozlu raflarına kaldıracaktır.