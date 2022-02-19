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Giriş Tarihi: 19.2.2022 21:22

Bakan Akar, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile görüştü

AA
Bakan Akar, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali ile görüştü.

Bakan Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'daki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konulardaki gelişmelerle savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede Akar, iki ülke arasında siyasi ve askeri iş birliğinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğin her alanda gelişmekte olduğunu, Türkiye'nin, Somali halkının güven ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

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Bakan Akar, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile görüştü
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