"Mekanın cennet olsun Hayrettin ağabey..." Şehit Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren'e siyasilerden taziye mesajları



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Senegal ziyaretimiz sırasında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm polis teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun inşallah."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, "Mekanın cennet olsun Hayrettin ağabey. Kahraman bir polis, yiğit bir vatansever, çok güzel bir insandı. Ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum" mesajını paylaştı.