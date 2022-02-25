Fatih Kaymakamlığı’ndan o öğretmen hakkında açıklama: Görevden uzaklaştırıldı, tutuklandı

Fatih Atikali İlkokulu'nda öğrenci velileri, okul öğretmenlerinden M.B'nin öğrencileri taciz ettiğini iddia ederek öğretmen hakkında şikayetçi oldu. İddia üzerine okula intikal ettirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro

Amirliğine bağlı ekipler öğretmeni gözaltına aldı. Tutuklanan ögretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Fatih Kaymakamlığı da konuya ilişkin açıklama yaparak öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Atikali İlkokulu öğrenci velilerinin, okul öğretmenlerinden M.B'nin bazı öğrencilere yönelik taciz iddiaları üzerine, konu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilerek, derhal soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddialar nedeniyle adı geçen hakkında 21 Şubat 2022 tarihinde görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen M.B, 24 Şubat 2022 tarihinde tutuklanmış olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

Bu durumun öğrenciler üzerinde etkilerini gidermek amacıyla; Rehberlik Araştırma

Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi veli ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarına devam

etmektedir.

Meydana gelen müessif olaydan derin üzüntü duyuyor, çocuklarımıza yönelik bu ve

benzeri tutum ve davranışları esefle kınıyoruz."