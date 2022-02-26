Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında törenlerle anılacak

Milli Görüş Lideri ve Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında mezarı başında sabah saatlerinde anma töreni düzenlenecek. Törenden mezar ziyaretinden sonra Dönemin başbakanlarından Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın anma töreni 27 Şubatta Haliç Kongre Merkezinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve anlama proğramı düzenlenecek. Saadet Partisi tarafından saat 13.00'da düzenlecek proğramda 'Adil Devlet İnsanca Yaşam' konulu proğram düzenlenecek. 27 şubattan sonraki günler ise 11. Ölüm yıldönümü nedeniyle Erbakan haftası olarak çeşitli etkinliklerle anılacak.

NECMETTİN ERBAKAN KİMDİR?

Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Kayseri'de başlamış, ancak babasının iş tayini nedeniyle Trabzon'da sürdürmüştür. 1937'de orta okulu İstanbul Erkek Lisesi'nde birinci olarak tamamladı. Üniversiteye sınavsız giriş hakkı olmasına rağmen sınavla girmeyi tercih eden Erbakan, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı ve dönem öğrencileri arasında Süleyman Demirel ve Turgut Özal da bulunmaktaydı. 1948'de üniversite eğitimini tamamladı.

1948-1951 yılları arasında Motorlar Kürsüsü'nde asistan olarak görev yapan Erbakan, bir süre boyunca motor dersleri verdi. 1951'de üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne doktorasını yapması için gönderildi ve doktorasını burada tamamladı.

Alman ordusu için çalışmalar yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar sürdürdü, Alman üniversitelerinde doktorasını tamamladı.

1953 tarihinde doçentlik ünvanı için sınava girmek üzere Türkiye'ye döndü ve 1954'te henüz 27 yaşındayken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçent oldu. Doçentliğinin ardından yeniden Almanya'ya giderek Deutz fabrikalarında görev yaptı.

956-1963 yılları arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor'u kurdu ve ilk yerli motor üretimini gerçekleştirdi. 1965 yılında 39 yaşındayken profesör oldu. 1967'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Genel Sekreterliği görevine seçildi.