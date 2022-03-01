Fethiye’deki Ukraynalılardan, Putin’e tepki

Fethiye'de yerleşik yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti. Ellerinde dövizlerle Rusya'nın saldırılarını kınayan Ukraynalılar, basın açıklaması yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dur çağrısı yapan Ukraynalılar, saldırıların durdurulması için herkesi birlik ve beraberliğe davet etti. Ukraynalıların yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Dünya'nın da takip etmekte olan ve beşinci güne girmiş, Ukrayna Ülkesine müdahalede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sesleniyoruz. Özgürce yaşamakta olan Ukrayna halkına karşı ve Ülkemize yapmış olduğunuz ve tüm Dünya insanları tarafından kabul görmeyen, Rusya Ordusu ile bu kanunsuz ve akıl almaz müdahaleyi derhal durdurmanızı şiddetle istemekteyiz. Biz Ukrayna halkı ve anavatanımız olan Ukrayna topraklarımızda binlerce yıllardan beridir yaşamaktayız. Bizler Ukraynalılar olarak, Rus halkı ile bugünlere kadar, hiçbir sorunumuz olmadığı gibi birlikte kardeşçe yaşamakta idik. Hatta erkeklerimiz ve kadınlarımız, sizlerin erkekleri ve kadınları ile evlenip iki ülke arasında aileler oluşturduk. Hem ekonomik, hem sosyal ve kültürel, tarihsel birlikteliğimizi siz Vladimir Putin! Asla bu takdir edilecek ebediyete kadar intikal edecek bağlarımızı koparmaya, topraklarımıza ordunuzla müdahale etmeye asla hakkınız yoktur."

MÜDAHALEYİ DERHAL DURDURUN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saldırıları durdurması için çağrı yapan Ukraynalılar, "Siz Vladimir Putin ne yapmak istiyorsunuz. Dünya insanlarının düzenini ve mutluluğunu mu bozmak istiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki; bu ülke toprakları kayıtsız şartsız benimdir. Bu ülke topraklarından çıkın gidin ve terk edin. Biz Ukrayna milleti, binlerce yıllardan bu yana Sılav'ız, Kazak'ız, Kıpçak'ız. Ülke topraklarımızda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaktayız. Tüm dünya halklarının da kabul etmediği bu anlamsız ve kanunsuz müdahaleyi, Ukrayna halkı olarak derhal ve şiddetle durdurmanızı ve ordularınızı karargahlarına derhal çekmenizi istiyoruz. Bir gün gelecek sizde yaşlanacak ve öleceksiniz. Bırakın bu Ukrayna halkı, Rus halkı ve dünya insanları huzur ve mutlu bir şekilde yaşasınlar. Geri dönüş yapmaz iseniz, tüm dünya insanları sizi lanetlemeye devam edecektir. Dünya insanlarına sesleniyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu müdahalenin durdurulması için desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.