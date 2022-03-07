En güvenilir yer Türkiye oraya gidin

Kader arkadaşı dört kadın. Gemile, Sevily, Arzu ve Anna. Dördünün hayatlarını derinden etkileyen bir ortak özelliği var: hepsinin kocaları asker ve şu an Ukrayna'da savaşın tam ortasında. Savaşın acı yüzünü en derinden hisseden dört yürekli kadının hikayesi yüreklerde yükselecek cinsten. Gemıle ve Sevily çocukluk arkadaşı. Can dostlar... İkisinin de kocaları, babaları, erkek kardeşleri asker. İkisi de Kırım Tatarı ve 2014 yılındaki Kırım işgalinden kaçıp Ukrayna'ya yerleşti. Ve şimdi ikisinin de kocası "Türkiye'ye gidin. Orası en güvenli yer. Hayatta kalırsam sizi gelip alacağım" dedi. İşte endişenin kalbinde yer alan kadınların SABAH'a anlattıkları:





Gemile Yahyaeva(45): Biz Kırım Tatarı'yız. 2014 yılındaki işgalden kaçıp Ukrayna'ya yerleşmiştik. Şimdi de Ukrayna'da savaş çıktı, Türkiye'ye sığındık. Babam, erkek kardeşim ve kocam asker. Onları en son 10 gün önce gördüm. Burası Müslüman ve güvenilir olduğu için geldik. Bombaların ortasında kaldık, bu dehşet verici. Kocam, kızım Beina ile vedalaşırken ona dedi ki, "Kızım Türkiye'ye gidin. Orası Müslüman ve güvenilir bir ülke, insanları misavirperver. Eğer hayatta kalırsam sizi tekrar gelip alacağım. Evimize döneceğiz." Bu cümleleri duyduktan sonra çok ağladım. Çok üzgünüm. İnşallah savaş bir an önce biter.





Sevily U.(38): Ben de Kırım Tatarı'yım. Arkadaşım Gemile ile 2014 yılındaki işgalden yine birlikte kaçıp Ukrayna'ya yerleşmiştik. O benim kader arkadaşım. Benim de kocam, babam, kardeşim asker. Ukrayna'da savaş çıktı, şimdi de Türkiye'ye geldik. Çok ama çok korkuyorum. 8 aylık hamileyim. İki kızımı da yanımda getirdim. Küçük kızım Arzu aynı babası, çok benziyorlar. Onun gözlerine her baktığımda kocamı görüyorum. Kocamı günlerdir görmüyorum. Benim de kocam, "Türkiye Müslüman ve güvenli. Oraya gidin. Hayatta kalırsam sizi gelip alacağım" dedi. Tüm dualarım kocamla ve Ukrayna ile.





Arzu Yakuhnov(36): Kocam şu an Ukrayna'da asker, savaşıyor. Ben beş çocuğumuzu alıp Türkiye'ye geldim. Çünkü kocam "Avrupa'ya, Bulgaristan'a, Moldova'ya ya da başka bir ülkeye gitmeyin; Türkiye'ye gidin orası en güvenli bölge" dedi. Türk devleti bize çok iyi davranıyor ve yardımcı oluyorlar. Burada insana kıymet var. Çok teşekkür ederiz. Yabancılara çok iyi davranıyor Türkler. Böyle değerlere sahip insanlar iyi ki var.

BEBEĞİMİ TÜRKİYE'DE DOĞURMAK İSTEDİM

Anna A.(30): Ukrayna'da kuaförlük yapıyordum. 7 aylık hamileyim. Kocam asker şu an Ukrayna'da. Kocamı günlerdir göremiyorum. Ona çok ihtiyacım var. İnşallah kendisine hiçbir zarar gelmez. Günlerce sığınakta kaldık. Eczaneler bile kapalı. Orada kadınlar sığınaklarda doğum yapıyor ama ben sığınakta doğum yapmak istemiyorum. Çocuğumu güvenli ve sağlıklı bir yerde doğurmak istiyorum. Türkiye'ye geldik çünkü burası güvenli bir yer. Kocam "Türkiye'ye gidin başka ülkeye gitmeyin orası güvenli" dedi. Türkiye'yi çok seviyoruz.