TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan gençlere öneri: Hayallerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan "Bilim ve Teknoloji Haftası" için yoğun bir program hazırladı. Hafta boyunca her gün hem çevrimiçi hem de fiziki etkinlikler düzenlenerek bilimin ve teknolojinin hayatımızdaki önemini vurgulamak, bununla ilgili konularda farkındalık sağlamak ve TÜBİTAK'ı tanıtmak hedefleniyor. Bir hafta boyunca TÜBİTAK'ın Ankara, Gebze ve Antalya'daki yerleşkelerinde 30'u aşkın etkinlik düzenlenecek.

İlk etkinlik Mamak Belediyesi Şehitlik Bilim Merkezi ve Uyanık Kütüphane'sinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmacı olduğu "Bilimin Işığında, Gençlerimiz İle Birlikte Çalışarak Birlikte Başaracağız" oldu.

GÜNDE 21 SAAT ÇALIŞIYORUM

Mandal hayatının gece gündüz çalışarak geçtiğini söyleyerek, "Günde 21 saat çalışıyorum. Bazı insanlar kendilerinin zeki olduğunu söyleyebilir. Ben öyle değilim ben başarımı daha fazla çalışmaya borçluyum. İyi iletişim kurma sürecinde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendinizi geliştirin ve 'iyi bir takımın parçası olabilir miyim?' diye düşünün. Her zaman tutkulu olmalı, her şeyi yapabilirim demelisiniz" diye konuştu.



UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

Mandal, bilgisayar mühendisi olmak istediğini ama üniversiteyi kazanamadığını, bu sebeple de umutsuz olduğunu dile getiren bir genc üzerinden şu öneride bulundu:



"Umutsuzluğa kapılmayın, hayallerinizden vazgeçmeyin. Ekol 42 okullarını araştırın. İstanbul'da ve Kocaeli'nde var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile beraber hayata geçirdik bu okulları. Yazılım odaklı bir bilgisayar mühendisi olacaksanız illaki bilgisayar mühendisliği okumanız gerekmiyor. Ekol 42 okullarında öğrenim görebilirsiniz. Burada okuyup çok başarılı olan arkadaşlarımız var. Okullarda birbirinden farklı öğrenme metotlarıyla tamamen öğretmensiz ya da bir eğitimci olmadan yazılımı oyunlaştırma ve hedefler koyarak takım halinde çözme yöntemi benimseniyor. Herhangi bir öğretmen yok, akranlar konuları birbirlerine anlatıyor."



MESLEK LİSELERİ ÇOK BAŞARILI



Hasan Mandal, meslek lisesinde okuyan öğrencilerin başarılı olduğunu gözlemlediğini kaydederken, "TEKNOFEST'te, elektrik araç ve insansız hava aracı yarışmasında meslek liseleri çok daha başarılı. Konuyu alıp beceriyi kıymetlendirme noktasında meslek liseleri ve teknik liseler çok başarılı. Doğru yönlendirmeye ihtiyaçları var sadece. TÜBİTAK sadece bilim olimpiyatlarıyla sınırlı kalsaydı meslek liselerinin başarısının yüksek olmadığını söylerdim ama elektrik yarışmalarına gittiğimiz zaman meslek lisesi daha fazla" dedi.



TÜRKİYE HIZLI GELİŞEN EKONOMİLER ARASINDA

Bir öğrencinin teknoloji konusunda 'Ülkemiz hangi noktada?' sorusuna Mandal, "Türkiye hızlı gelişen ekonomiler olarak ifade edilen bir ülke. Gelişmekte değil gelişmiş de olmayan, ikisinin arasında sınıf atlama kategorisinde bir ülkeyiz. Ülkelerin en büyük gücü insan, genç insan kaynağı. Genç insan kaynağı çok olursa hızlıca ilerleriz. İnsan kaynağı ne kadar tüketici ve bağımlı hale gelirse başarısız oluruz. Ne kadar çok tasarlayan, geliştiren, üreten hale geliyorsa o kadar başarı sırası yüksek olacak. Proje yarışmaları, olimpiyatlar, TEKNOFEST'LER, dene yap projeleri insan kaynağını geliştirme odaklı" cevabını verdi.