Alanya’da minik öğrencilere yangın eğitimi

Antalya'nın Alanya İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler eğitiminin yanı sıra farkındalık eğitimleri de veriliyor. Bu kapsamda Alanya Müftülüğüne bağlı Hz. Hatice 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Alanya İstasyon Amirliği işbirliği ile yangın eğitimi verildi.

İtfaiye ekibi tarafından öğrencilere olası bir yangında 112 acil çağrı hattının aranması gerektiği, yangına kendilerinin asla müdahale etmemeleri gerektiği ve hemen anne babalarına haber vermeleri gerektiği anlatıldı. Yangına sebep olan durumlar, yangından korunma ve yangında güvenliğin sağlanması konularında da bilgilendirmeler yapan itfaiye ekibi, yangında kullanılan malzemeleri de öğrencilere tanıttı. Ayrıca itfaiye ekibi tarafından öğrencilerin merak ettikleri sorular tek tek yanıtlandı. Öğrencilere yönelik itfaiye aracı yapma etkinliği de düzenlenerek öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları sağlandı.