Yerli savaş uçağı 18 Mart 2023’te hangardan çıkıyor

Türkiye, silah sanayiinde arka arkaya önemli adımlar atmaya, bu alanda kendine yeten bir ülke olma yolunda başlatılan yüz akı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk yerli savaş uçağının 18 Mart 2023'te hangardan çıkarılması, 2028'de ise gökyüzündeki yerini alması hedefleniyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu
üyeleri geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı
ve ASELSAN
'ı ziyaret etti. Ziyarette komisyon üyesi milletvekillerine kurumların devam eden çalışmaları ve yeni projeler ile ilgili detaylı bilgi verildi. Brifingde öne çıkanlar ise şöyle:
TANK DENEMELERİ:
Tank-palet fabrikasında üretilen Altay
tanklarının motorlarıyla ilgili Almanya
ve Güney Kore
ile temaslar uzun süredir devam ediyordu. En sonunda Güney Kore'den motor geldi. Denemeler yapılıyor.
SİHA'LARA YERLİ MOTOR:
Türkiye'nin yüz akı İHA ve SİHA'ların motor ve bazı aksamları Ukrayna
'da üretiliyordu. Rusya
'nın bu ülkeyi işgali ile birlikle bunların tedarikinde belli sıkıntılar yaşanmaya başladı. Daha önce çıkartılan zorluklar nedeniyle başlatılan yerli motor projesine hız verildi. Yapılan bu çalışmalar sonuç verdi ve motorlar deneme aşamasına geldi. Kısa bir süre içinde sonuç alınıp yüz akı İHA ve SİHA'ların yerli motorla uçması hedefleniyor.
MİLLİ SAVAŞ UÇAĞINA ADIM ADIM:
Milli muharip uçağıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı. Uçağın ilk denemeleri 18 Mart 2023'te yapılacak ve böylece ilk kez hangardan çıkmış olacak. Denemelerin en az 3-4 yıl süreceği, milli muharip uçağının 2028 yılında stoklarda yer alabileceği belirtiliyor.
YERLİ MOTORA YOĞUNLAŞILDI:
Savunma sanayiinde özellikle hammadde ve motor üretiminden kaynaklanan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasına yoğunlaşıldı. Bu konuda sürekli yeni adımlar atılıyor.