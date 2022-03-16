“Gençlerin en fazla oy verdiği partiyiz”

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 'Üniversiteler Buluşmasına' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Mücahid Süleyman Daldallı; 'Yeni Seçmen Buluşması'na ise AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Gençlik Kolları Yeni Seçmenden Sorumlu Başkan Yardımcısı Safa Kaya katıldı. İzmir'deki farklı üniversitelerde okuyan öğrenci toplulukları başkanları ve yöntemlerinin bir araya geldiği 'Öğrenci Toplulukları Buluşması'na ise Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Mücahid Süleyman Daldallı katılım sağladı.

"SANDIKTAN İZMİR'DE BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKACAĞIZ"

Üniversiteli öğrencilerin Rusya-Ukrayna krizi, sosyal medya, S400 Savunma Sistemleri başta olmak üzere birçok sorusunu cevaplayan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. 'Yeni Seçmen Buluşması'nda, öğrencilerle sohbet eden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Sizlerin bu coşkusu ve enerjisi, ilk önce 2023 ardından 2024 yılında, sandıklarda Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'de birinci parti olarak çıkartacaktır. CHP yönetimindeki belediyeler, İzmir'de okuyan öğrencilere herhangi bir avantaj sunmuyor. Ne bir kütüphane ne de bir gençlik merkezi yok. Büyükşehir başta olmak üzere CHP'li ilçe belediyeleri 3 yıllık süreç içerisinde, kentimizde, gençlere herhangi bir yatırım yapmadı." dedi.

Gençlerle tabu oynayan Sürekli, bir öğrencinin gitarla söylemiş olduğu şarkılara, öğrenciler ile birlikte eşlik etti.

GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, yaptıkları programları değerlendirerek, "Partimiz kurulduğu ilk günden beri gençleri önemserken, gençleri ön planda tutan bir tutum sergiliyor. Biz programlarımızı gençlerin olduğu her alanda yapıyoruz ve teveccühlerini de görüyoruz. Son 1 hafta içinde, 'Yeni Seçmen Buluşması', 'Üniversiteler Buluşması', 'Öğrenci Toplulukları Buluşması' başta olmak üzere hemen her gün etkinliklerimizi gerçekleştiyoruz. Ve bu programlara da partimizin önde gelen isimleri katılım sağlayarak, genç arkadaşlarımızla birer bir sohbet edip, sorularını cevaplıyor.

AK Parti kurulduğundan bu yana gençlerin her zaman en fazla ilgi ve alaka gösterdiği, en fazla oy verdiği partidir. Ve AK Parti döneminde, gençlere yönelik devrim niteliğinde adımlar atılmıştır.'' dedi. İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Geçtiğimiz yıl üniversite sınavına 2 gün kala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir internet sitesinin 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' yalan haberini, kendisi de kullanarak, yalanı yaymıştır. İnternet sitesi, yaptığı haberin yanlış olduğunu dile getirerek, kamuoyundan özür dilemiştir. Lakin Sayın Kılıçdaroğlu, yaymış olduğu yalan ile ilgili sınava giren öğrencilerden herhangi bir özür dahi dilememiştir. Gençlerimiz bu yalanı unutmayacaktır ve 2023'te söylemiş olduğu bu yalandan dolayı, sandıkta hesabını soracaktır." dedi.