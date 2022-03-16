İşgal altındaki Mariupol’den sevindiren tahliye haberi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Ukrayna
genelinde 300-350, Mariupol'de 100'den fazla vatandaşımız var. Gece yarısı Lavrov tahliyeler için beni aradı. Kiev
'den, Lviv
'den, Odessa
'dan, Mariupol'den tüm vatandaşlarımızı otobüslerle ülkemize sağ salim getireceğiz. Güzel haberler yakın" dedi
Rus işgali
altındaki Ukrayna'dan bugüne kadar 14 bin 800'den fazla vatandaşını dünyaya parmak ısırtan tahliye operasyonlarıyla yurda getiren Türkiye'ye yoğun ateş altındaki Maruipol
'den de sevindiren haber geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mariupol'deki 100'den fazla vatandaşımızın tahliyesi konusunda dün akşam Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
beni gece yarısı aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz" dedi. Ukrayna genelinde 300 ila 350 civarında Türk vatandaşının kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Vatandaşlarımızın sağ salim tahliyesi için her iki tarafla da temaslarımız sürüyor. Kiev'den vatandaşlarımızın gönderilmesi planlanıyor, Lviv'den iki otobüsün kalkmasını planlıyoruz. Bir tanesi Kırım Tatar Türkleri'ni taşıyacak. Odessa'dan da yine bir otobüsü kaldıracağız. Diğer taraftan, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları, diğer soydaşlarımız ve bizden yardım isteyen diğer ülkelerin vatandaşlarına da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin tahliyesi konusunda da bilgi vermiştik. Vatandaşlarımız ve diğer sivillerin güvenli çıkışı konusunda her iki tarafın da yardımını istiyoruz. Ukrayna'da kalıcı bir ateşin sürdürülebilir olması için de temaslarımız aralıksız sürüyor.
MSB: RUSLAR YOLDAKİ MAYINLARI TEMİZLEDİ
Milli Savunma Bakanlığı
Mariupol'deki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı
ile yapılan çalışma sonucu Ruslar'ın yollardaki mayınları temizlediğini belirtti. İnsani koridorların açılması ile otobüslerin şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Bakanlık, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmeleri neticesinde Türklerin Mariupol'den tahliyelerinin beklendiğini de duyurdu.
9 İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILDI
UKRAYNA Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk
, 15 Mart'ta sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi. Vereşuk 'Söz konusu koridorlar üzerinden Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol'e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor. İnsani yardım araçları dönüşte Mariupol'deki kadın ve çocukları Zaporojiye kentine tahliye edecek. Kiev'deki birçok köyden siviller güvenli bölgelere çıkarılacak' dedi.