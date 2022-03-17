Vali Ali Yerlikaya: Bağımlıkla mücadelemizi kararlıkla sürdürüyoruz

"GENÇLERİMİZİ BAĞIMLILIĞA KARŞI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Vali Yerlikaya, "Bizler, yavrularımız ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde ve bağımlılığına karşı korumakta kararlıyız. Meselenin tek bir tarafı yok. Sivil toplum kuruluşlarımızdan üniversitelerimize, güvenlik güçlerimizden medyaya, yerel yönetimlerimizden muhtarlarımıza ve Valiliklere kadar bu illetle topyekûn mücadele edeceğiz. Yaptığımız her işte insanı merkeze alacağız. Mücadelemizde hiçbir vatandaşımızı gözden çıkarmamız mümkün değil." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, "Uyuşturucu kullanan suçlu değil, kurbandır. Asıl suçlu; zehir tacirleridir. Biz bağımlısıyla değil; bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Derdimiz, bataklığı kurutmak; lojistik ağlarını yok etmek. Evlatlarımızın geleceklerinin karartılmasına, uyuşturucunun esiri haline getirilmelerine asla fırsat vermeyeceğiz. İnanıyorum ki hep birlikte gençlerimizi en donanımlı şekilde yetiştirecek, aynı zamanda evlatlarımızı sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadelenin bir vatan görevi olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, "Bayrağı, sancağı, hudutları koruduğumuz gibi, evlatlarımızı da bağımlılıktan koruyacağız. Sağlıklı nesiller yetiştirme hedefimize güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Toplantımızın her türden bağımlılıkla mücadelede kararlılığımızı artırmasını temenni ediyorum." diyerek tüm paydaşlara teşekkür etti.

Toplantıda Vali Yerlikaya'nın açılış konuşmasının ardından; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlığı ile Mücadele Birimi sunum yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tümg. Topçu, İl Emniyet Müdürü Aktaş ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'nun değerlendirme sunumları gerçekleştirdiği toplantı, istişarenin ardından sona erdi.