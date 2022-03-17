Vali Ali Yerlikaya: Bağımlıkla mücadelemizi kararlıkla sürdürüyoruz

AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya; Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üniversite Rektör ve Rektör Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
2022 yılında bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Vali Yerlikaya katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
Vali Yerlikaya, "Birçok mesele gibi uyuşturucu ve madde bağımlılığı da tüm dünyada artık biçim değiştiriyor. Bağımlılık yapan maddelerin sayısının ve çeşidinin artması, bunlara erişimin kolaylaşması, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede daha çok tedbir almayı gerektiriyor. Tüm dünyayla birlikte biz de bu sorunlarla yüzleşiyoruz. Uyuşturucu kullanımını sıfıra indirmek, bağımlılıkla mücadelede tüm dünyaya örnek olmak en büyük gayemiz. Geleceğimizi, akıl ve irademizi esir alan, gençlerimizi suça iten her türlü bağımlılıktan uzak tutmak; sokaklarımızı zehirden ve zehir tacirlerinden korumak milli vazifemiz. Hedefimiz, bir dünya şehri olan İstanbul'umuzun sahip olduğu eşsiz değerlere yenilerini eklemek; insanımızı en güzel, en sağlıklı şekilde yaşatmak ve geleceğe taşımak." dedi.
Vali Yerlikaya, tüm kurumlarla yürütülen mücadeleye değinerek; "Bağımlılıkla mücadeleyi Anayasal görev kabul eden devletimiz; ülkemizde ve İstanbul'umuzda, çok paydaşlı bir mücadele anlayışını hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Bakanlarımıza, valilerden belediye başkanlarına, eğitimcilerimizden sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımıza kadar hepimiz bu mücadelenin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VATAN GÖREVİDİR"
Vali Yerlikaya, "Bağımlılıkla mücadele; Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle "vatan görevidir." Her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kırmızı çizgimiz.
Tüm kalbimle inanıyorum ki, toplumu bu tehditten korumak için kurduğumuz 'Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulumuz sayesinde; ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan paydaşlarımızın koordinasyonu daha da artacak, faaliyet ve hedeflerine daha da hızlı ulaşacaklar." dedi.
Mücadele kapsamında yürütülen eğitim, takip, tedavi ve destek faaliyetlerine dair bilgi veren Vali Yerlikaya, gayretlerinden dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.
"GENÇLERİMİZİ BAĞIMLILIĞA KARŞI KORUMAKTA KARARLIYIZ"
Vali Yerlikaya, "Bizler, yavrularımız ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde ve bağımlılığına karşı korumakta kararlıyız. Meselenin tek bir tarafı yok. Sivil toplum kuruluşlarımızdan üniversitelerimize, güvenlik güçlerimizden medyaya, yerel yönetimlerimizden muhtarlarımıza ve Valiliklere kadar bu illetle topyekûn mücadele edeceğiz. Yaptığımız her işte insanı merkeze alacağız. Mücadelemizde hiçbir vatandaşımızı gözden çıkarmamız mümkün değil." diye konuştu.
Vali Yerlikaya, "Uyuşturucu kullanan suçlu değil, kurbandır. Asıl suçlu; zehir tacirleridir. Biz bağımlısıyla değil; bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Derdimiz, bataklığı kurutmak; lojistik ağlarını yok etmek. Evlatlarımızın geleceklerinin karartılmasına, uyuşturucunun esiri haline getirilmelerine asla fırsat vermeyeceğiz. İnanıyorum ki hep birlikte gençlerimizi en donanımlı şekilde yetiştirecek, aynı zamanda evlatlarımızı sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız." ifadelerini kullandı.
Bağımlılıkla mücadelenin bir vatan görevi olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, "Bayrağı, sancağı, hudutları koruduğumuz gibi, evlatlarımızı da bağımlılıktan koruyacağız. Sağlıklı nesiller yetiştirme hedefimize güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Toplantımızın her türden bağımlılıkla mücadelede kararlılığımızı artırmasını temenni ediyorum." diyerek tüm paydaşlara teşekkür etti.
Toplantıda Vali Yerlikaya'nın açılış konuşmasının ardından; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlığı ile Mücadele Birimi sunum yaptı.
İl Jandarma Komutanı Tümg. Topçu, İl Emniyet Müdürü Aktaş ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'nun değerlendirme sunumları gerçekleştirdiği toplantı, istişarenin ardından sona erdi.