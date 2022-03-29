CHP’li belediyenin işten çıkardığı personel makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesine bağlı bir restoranda aşçı olarak çalışan Serkan Dönmez'in kadrosu, 31 Mart seçimlerinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak değiştirildi.

MAKAM ARACINA HACİZ

Mesleği dışında çalışmak istemeyen Serkan Dönmez'in yaklaşık 2 yıl önce sözleşmesi feshedildi. Sözleşme feshinden doğan hakkını aramak isteyen Dönmez, Kırşehir Belediyesine tazminat davası açtı. İstinaf mahkemesine taşınan dava sonunda tazminat bedeli icraya konuldu. İcra takibi karşılıksız kalan Dönmez, belediyeden alacağını tahsil etmek istedi. Bunun üzerine belediye başkan yardımcısına ait 40 BE 02 plakalı araç haczedilerek otoparka çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Serkan Dönmez'in avukatı Burak Güneş, "Müvekkilimiz tazminatından doğan hakkı belediyeden tahsil edemeyince haciz kararı alındı. Belediyenin yakın zamanda ödeme yapmasını bekliyoruz." dedi.