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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Başkan Erdoğan’dan Tokat’taki 99 Cemevine 6.5 milyon TL’lik bütçe

Başkan Erdoğan’dan Tokat’taki 99 Cemevine 6.5 milyon TL’lik bütçe
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM'de yaptığı konuşmada havalimanı açılışı için Tokat'ı ziyaret eden Erdoğan'ın talimatı ile Tokat'ta 99 cemevine 6.5 milyon TL bütçe ayrıldığını söyledi. Bulut, "Hubyar Sultan'ı rahmetle anarken bıraktığı mirasa uygun olarak yüzyıllardır barış ve kardeşliğin örnek kentlerinden biri olan şehrimizde 99 adet cemevimize Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 6.5 milyon TL'lik bütçe ayrıldı. Hassasiyetlerimize kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. İHA
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Başkan Erdoğan’dan Tokat’taki 99 Cemevine 6.5 milyon TL’lik bütçe
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