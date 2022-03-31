İBB’den zam ısrarı: Suya zam için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbullunun suyunu bir kez daha zam yapmak için meclisi toplantıya çağırdı. 5 Nisan 2022 yılı 2'nci Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 2 maddenin ise su zammıyla alakalı olduğu görüldü. İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' ve '2022 yılı Kırsal Mahalle su satış tarifeleri' maddeleri yer aldı.

İBB'NİN YÜZDE 175 ZAM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı 3'üncü oturumunda İBB yönetimi İSKİ 2022 yılı 1'inci Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirmişti.



İBB yönetimi tarafından su fiyatlarına kademeli TÜFE oranlarının eklenmesiyle ortaya çıkan yüzde 90 ila yüzde 175 arasındaki zam talebine karşılık AK Parti ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı su fiyatlarında kademeli olarak yüzde 43 ila yüzde 55 oranında zam talebi önerdi. Ancak CHP ve İYİ Parti gruplarının oluşturduğu Millet İttifakı İSKİ'nin getirdiği yüzde 175 zam teklifinin kabul edilmesinde ısrarcı olunca AK Parti ve MHP grupları önerisini geri çekti. İSKİ'nin zam teklifini ise reddetti.

2 BUÇUK YILDA 9'UNCU ZAM TEKLİFİ

İBB yönetimi su fiyatlarında indirim vadetmesinin ardından göreve geldikten sonra peş peşe zam teklifleriyle meclise geldi

İBB yönetimi görevde 3 yılı geçirmeye yaklaşırken sadece 2 buçuk yılda 9 kez su zammıyla meclisi topladı.

*Kasım 2019'da suya yüzde 80 zam teklifinde bulundu.

*Temmuz 2020'de yüzde 40 oranında

*Kasım 2020'de yüzde 35

*Aralık 2020'de yüzde 39

*Mayıs 2021'de yüzde 50,

*Eylül 2021'de yüzde 40 zam teklifinde bulunmuştu.

*Aralık 2021'de yüzde 57,38 zam ve her ay TÜFE oranında zam teklifinde bulundu.

*16 Şubat 2022 (Yüzde 90 ila yüzde 175 zam teklifi yapıldı. Kabul edilmedi)

*5 Nisan 2022 (Zam oranı henüz belli değil)