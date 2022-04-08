TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ’da iftar programına katıldı

İşte böyle bir dönemde mübarek ramazan ayının yaşandığını vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Duaların kabul olduğu bir aydayız. Cenabıhak'a dua edelim. Milletimiz, devletimiz, Müslümanlar için insanlık için dua edelim. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Salgın sürecini yaşadık ve o günlerde eve kapanmak zorunda kaldık. 2 yıldır evimizde, yalnız başımıza, işte aile efradımızla sadece iftarlar yapıyorduk. O günler geçti, bugün işte böyle meydanda binlerce kişi hep beraber iftar ediyoruz. Bugünkü zorluklar da inşallah Allah'ın yardımıyla dualarımızla aşılacak."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de programda konuşma yaptı.