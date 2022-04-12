Balıkçı skandalı nedeniyle işten atılan işçiler için soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Nisan ayı 2'nci oturumu Saraçhane'deki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, İstanbul'un ve İstanbullunun karda felaketi yaşadığı anlarda Sarıyer Rumeli Kavağı'nda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile alkol ve kalkan balığı yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin servis edilmesi iddiasıyla işten kovulan 2 İBB personelinin durumu meclis oturumuna taşındı. Sarıyer Rumeli Kavağı'nda ikamet eden Saim Tanır ve Osman Turan'ın herhangi bir gerekçe sunulmadan çalıştıkları İBB iştirakleri İSPER ve Şehir Hatları'ndan kovulmasını gündeme taşıyan İBB Meclis Üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Çoşgun, soru önergesi verdi. Çoşgun konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü acil kodu ile 24 Ocak günü İstanbul'da kar beklendiğine dair bilgilendirme yaptı. Gerek yetkili kuruluşların gerekse de vatandaşlarımızın hazırlıklı olmasını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapmış olduğu açıklamada tüm ekipleriyle beklenen kar yağışına hazırlıklı olduklarını iddia etmişlerdi. Ancak görüldü ki liyakatsiz ve iş bilmez İBB yönetimi gerekli önlemleri alamamış İstanbullu vatandaşlarımızı kar felaketi ile baş başa bırakmıştır. Binlerce İstanbullunun yollarda kaldığı, toplu taşıma sisteminin iflas ettiği, birçoğunun araçlarını yollarda bırakıp 5-6 saat yürüyerek evlerine gitmek zorunda kaldığı ayni saatlerde İBB Başkanının Rumeli Kavağı'nda bir balıkçıda yemek yediği bilgisi tarafıma ulaştı. Bir belediye başkanının böyle bir sorumsuzluk ve ihmal içinde olacağına ihtimal dahi vermedim. Durumu fotoğraflatıp teyit ettim" dedi.





'HANGİ ETİK DEĞERLERLE AÇIKLAYACAKSINIZ?'



Çoşgun konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde ise söz konusu balıkçının olduğu Rumeli Kavağı'nda oturan Osman Turan ve Saim Tanır müdürlerinin tabiriyle 'Başkanlık makamının kararıyla' işlerinden tazminatsız bir şekilde atıldı. Gerek sendika temsilcileriyle gerek müdürlük çalışanlarıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde balık ziyafetine ilişkin fotoğrafların kendileri tarafından servis edildiği iddiasıyla işten atıldıkları bildirildi. Çalışma hayatları boyunca haklarında hiçbir tutanak olmaya, sicili temiz bu iki kardeşimizin Ramazan ayı öncesi tazminatsız bir şekilde işten çıkartılmasını hangi etik değerlerle ifade edeceksiniz? Bu saatten sonra yapılması gereken, en azından hiçbir hatası olmayan bu kardeşlerimizin tazminatlarının verilmesidir."





'İŞTEN ÇIKARTILMALARIYLA YEDİĞİNİZ BALIĞIN ALAKASI VAR MI?'



Çoşgun verdiği soru önergesinde ise şunları sordu: İngiliz Büyükelçi ile yenen yemeğin hesabı İBB bütçesinden mi ödenmiştir? İBB bütçesinden ödenmiş ise fatura bedeli nedir? Haklarında hiçbir tutanak olmayan İBB personelleri Saim Tanır ve Osman Turan hangi gerekçeyle İs Kanunu'nun 25. Maddesi işletilerek işten çıkartılmıştır? İBB personelleri Saim Tanır ve Osman Turan'ın iş akdinin feshedilmesinin İngiliz Büyükelçi ile yediğiniz yemeğin bir alakası var mıdır? İşten çıkartılmalarındaki tek gerekçeniz, balık restoranının bu kardeşlerimizin ikamet ettiği mahalle de olması mı?"