Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak ’Hrant Dink’ sorusu: Bu görevi sana kim verdi?

Açık mahkeme kararına rağmen CHP Genel Başkanı'nın bu yorumu; bir muayenehanede 15 Temmuz talimatlarını aldığı ve darbe girişimine isim önerisinde bulunduğu FETÖ terör örgütün, bu cinayetin tescilli sorumlusu olduğunu görmezden gelmek ve gerçeği karartmaktır.

Türkiye'nin son 40 yıldır başına bela olan iki terör örgütünden birinin siyasetteki hamisinin HDP olduğunu biliyorduk. Anlaşılıyor ki CHP de Kılıçdaroğlu vasıtasıyla diğer terör örgütü FETÖ'nün hamiliğini üstlenmiş durumdadır. Mahkeme kararları ortadayken Kemal Kılıcdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma operasyonudur. Eğer kendileri bu cinayetin katillerini cezalandırmakta samimi iseler, mahkeme kararını ellerine alıp bu cinayetin failleri olan FETO elebaşını, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan gibi diğer isimleri, ilişki kurduğu büyükelçilerden talep etmelidirler.