Bakan Varank ile iftarda ilginç diyalog: Uzaya gidemeyeceğimi düşündüğüm için ’iftara geliyim’ dedim...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, sosyal medyadan paylaşımına yanıt veren gençlerden 20'si ile Bahçelievler'deki hamburgercide buluşarak iftar yaptı. Bakan Varank, iftar sonrası gençlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da verilen 'Nebi Aşkına' konserinde, Hz. Muhammed ve ramazan ayı temalı ilahiler ile Anadolu türkülerini dinledi. Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Bakan Varank, konserin ardından gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. Etkinliğe katılan Ceren Tuncer, Varank'ın daha önce uzaya gönderilecek Türk bilim insanının seçilmesiyle ilgili paylaşımda bulunduğuna değinerek, "Uzaya gidemeyeceğimi düşündüğüm için iftara gelmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Burada olduğum için mutluyum. Özellikle savunma sanayisi, sanayi ve teknolojide artan popülariteden dolayı popüler bir bakanımız olduğunu düşünüyorum. Bir araya gelmek heyecan verici" dedi.