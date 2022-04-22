‘Her zaman yanınızdayım’ demesi çok özel bir andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın girişimciler için düzenlediği iftara, Adanalı kadın girişimci Halime Büyükgüzel Saçıkaralı (35) da 1 aylık bebeği ile katıldı.





Cumhurbaşkanının eşinin yaklaşık 5 saat boyunca kadın girişimciler ile tek tek yakından ilgilendiğini ifade eden Saçıkaralı, "Sofrada bizi sol tarafına oturttu. Sohbet ettik. Bebeğimle ilgilenip, tavsiyelerde bulundu. Bir de altın taktı. Bize, tam bir anne şefkat gösterdi.





Hatta kendisinden izin aldık bebeğimin göbek kordonunu saraya gömdük. Benim ve bebeğim için çok özel bir andı. O anları unutamam. Her zaman kadınların yanında olduğunu ve destek verdiğini anlattı. Kendilerine Adana'mızın Karaisalı salça biberiyle birlikte kurutulmuş portakal, kurutulmuş hurma ve hurma sirkesi götürdüm" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYE İŞİNE SON VERMİŞTİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken CHP'li Zeydan Karalar'ın tarafından önce 200 kilometre uzaklıktaki Tufanbeyli ilçesine sürülen, ardından da iş akdi fesih edilen Saçıkaralı, 2019'da KOSGEB desteğiyle meyve kurutma tesisi kurmuştu.