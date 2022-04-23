Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden atılan roket sonucu Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit düştü. Altunörs'ün naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından Malatya'ya getirildi. Son kez Yeşiltepe ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürülerek, helallik alınan şehidin naaşı, polis araçlarından oluşan kortejle Şehir Mezarlığına getirildi.

Şehidin babası Nurettin, annesi Deniz, kardeşleri Fulya ve Akın Altunörs şehidi gözyaşları ile uğurladı. Şehidin annesi Deniz Altunörs, cenazesi tören mangasınının omuzlarında katafalka getirildiği sırada, oğlunun naaşına asker selamı verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesine taziye dileklerini ileterek, acılarını paylaştı. Bakan Soylu, şehidin naaşını omzunda cenaze aracına taşıdı.

Şehit Aytaç Altunörs'ün naaşı, ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik'te toprağa verildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.





Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ile askeri ve polis erkanı, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.