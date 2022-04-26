Ukraynalı yetkiliyi 4.6 milyon $ dolandırdılar

ANKARA'DA askeri malzeme satışı için anlaştıkları Ukraynalı yetkiliyi dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Volodymyr Krakovetskyi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nda İletişim Başkanı olarak görev yaptığını, Ukrayna adına Türkiye'de savunma anlaşmaları yapmaya yetkili olduğunu bildirdi. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için görevlendirildiğini aktaran Krakovetskyi, Türkiye'de bazı kişilerle temas kurduğunu, askeri malzemelerin satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın ardından kendisine verilen banka hesabına farklı zamanlarda 4 milyon 607 bin 572 dolar yatırdığını söyledi. Askeri malzemenin teslim edilmediğini öne süren Krakovetskyi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Koray A., Bülent A., Neşe A., Hakan K. ve Mehmet D. gözaltına alındı, Murat Ö. hakkında ise gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 5 şüpheli hakimlik sorgusunun ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve kolluğa imza verme zorunluluğu adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Murat Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.