Ankesörcü 53 şüpheliye gözaltı

İSTANBUL merkezli 16 ilde FETÖ ile iltisaklı şüphelilere yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/ PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı 'Ankesörlü Kart' ile birlikte arandığı tespit edilen kişiler hakkında düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, TSK'dan ihraç edilen ve halen görevde bulunanların da aralarında yer aldığı 53 şüpheli gözaltına alındı.