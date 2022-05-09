TÜGVA bombacısı tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili yakalanan Besra Yalçın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 Nisan'da zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve terör örgütü HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) tarafından üstlenilen saldırıyla ilgili Esra Yalçın (27) ile kendisiyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım Çağlar gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Çağlar serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Yalçın'ın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul'da yaşayan Yalçın'ın, 2019- 2020 yıllarında 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı ortaya çıktı. Yalçın'ın babasının, 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, cezaevinde açlık grevine katıldığı, 2011'de tahliye edildiği belirlendi. Teröristin ağabeyinin de 2002'de PKK soruşturması kapsamında tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.