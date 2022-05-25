İzmir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Ayrıca Bank Asya hesap artışı, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtları ile itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında avukatların da olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Mali polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 25 Mayıs günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.