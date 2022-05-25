Haberler Gündem Haberleri İzmir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.5.2022 10:02 Son Güncelleme: 25.5.2022 10:43

İzmir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY mütevelli gurubunda yer aldığı belirlenen ve aralarında avukatların da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin mütevelli grubunda yer alan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin örgütün sohbetlerine katıldıkları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca Bank Asya hesap artışı, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtları ile itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında avukatların da olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Mali polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 25 Mayıs günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA