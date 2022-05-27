Binali Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez

"MİLLETİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPTIK"

Dünya son iki buçuk senedir büyük bir değişim yaşıyor. Önce büyük bir belayla imtihan edindik, bir korona virüs süreci yaşadık ve burada gelişmiş, zengin, böbürlenen birçok ülke sınıfta kaldı ama Türkiye hazırlıklıydı. Bunun verdiği güvenle 2 yıl milletimizin sağlığı için, iyiliği için her türlü çalışmayı yaptık. Şehir hastanelerini niye yaptınız diye bizi yerden yere vuranlar bu hastalıkta, bu salgında bir kez daha rezil oldular, pişman oldular bunu hep birlikte yaşadık. Amerika, Avrupa, parasıyla böbürlenen ülkeler vatandaşlarına en temek sağlık hizmetini veremezken Türkiye bu belayı en az hasarla atlatan ülke oldu" ifadelerini kullandı.

"BAŞKALARI İSTEDİĞİ KADAR ALGI OPERASYONLARI ÇEKSİNLER"

Yıldırım'dan sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Üzülerek söylüyorum İstanbul için yakın tehdit var, bütün bilim adamları bunu söylüyorlar ama oradakilerin hiç umurunda bile değil. Geçtiğimiz yıl itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı operasyonları için yani kendilerini iyi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, olmayanı varmış gibi göstermek için ayırdıkları bütçe 845 milyon lira, depreme hazırlık bütçesi ise 450 milyon lira. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul gibi bir yerde sadece algı operasyonları için 845 milyon lira ama depreme hazırlık için 450 milyon lira, sosyal tesisler için 12 milyon lira. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet belediyeciliğine dayanıyor, eser siyasetine dayanıyor. Başkaları istediği kadar algı operasyonları çeksinler. Başkaları gerçeklere gözünü yumarak, insanları kandırmayı tercih etsinler, bunlar bizim asla ve asla tercihimiz olmayacaktır.