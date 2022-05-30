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Giriş Tarihi: 30.5.2022 19:53 Son Güncelleme: 30.5.2022 19:56

Başkan Erdoğan, "31 Mart Dünya Tütünsüz Günü"nde gençlerle bir araya gelecek

Başkan Erdoğan, 31 Mart Dünya Tütünsüz Gününde gençlerle bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen "31 Mart Dünya Tütünsüz Günü"nde, alanında başarılı gençlerle bir araya gelecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilen "31 Mart Dünya Tütünsüz Günü"nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, spor, sağlık, sanat, akademi, sivil toplum, eğitim ve gençlik çalışmaları alanında başarılı gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlenecek.

Başkan Erdoğan'ın tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin mesajlarını paylaşacağı etkinlikte, gençler de gözlemlerini Erdoğan'a aktaracak.

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINI SIK SIK DİLE GETİRİYOR

Sigara karşıtlığını sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün ürünlerinin zararları konusunda uyarılarda bulunurken, bu yöndeki yasal düzenlemelere de öncülük ediyor.

Erdoğan, uzun süredir, katıldığı toplantılar ile gezilerde sigara kullananlardan, bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözleri karşılığında paketlerini alıyor.

Bu paketler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sergilenmişti.

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Başkan Erdoğan, "31 Mart Dünya Tütünsüz Günü"nde gençlerle bir araya gelecek
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